Éxito en la inauguración del Torneo de Fútbol 7 en Coahuila

Villa de las Esperanzas, Coah.– En un ambiente lleno de energía, compañerismo y espíritu deportivo, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Torneo de Fútbol 7 en las categorías libre-juvenil, en sus ramas varonil y femenil, contando con la participación de destacados equipos de la región.

¿Quién inauguró el torneo?

En representación de la alcaldesa, la Profa. Laura Jiménez Gutiérrez, acudió la Profa. Mireya Jordan Saucedo, Directora de Acción Cívica, quien tuvo a bien realizar la declaratoria inaugural del torneo, deseando el mayor de los éxitos a cada uno de los equipos participantes e invitándolos a competir con respeto y juego limpio.

Por su parte, el Prof. Gerardo Múzquiz Loo, Director de Fomento Deportivo, tomó la protesta deportiva a las y los jugadores, exhortándolos a dar lo mejor de sí dentro del terreno de juego y representar con orgullo a sus comunidades.

También se contó con la presencia del Sr. Marco Antonio Cruz, en representación del Lic. Benjamín Zamora; del C. Óscar Juárez, presidente de la Liga de Fútbol Esperanzas; así como del C. Jorge Luis Rodríguez.

El cuerpo arbitral estuvo integrado por Alexis García Meléndez y Gerardo Zamudio, quienes serán los encargados de garantizar el cumplimiento del reglamento durante el desarrollo del torneo.

Equipos participantes

Rama Femenil:

· Amazonas Barroterán

· Cheelsea Esperanzas

· Real Toluca Nuevo Barroterán

· Thunders Esperanzas

· Real Cuchilla

· Bravas Esperanzas

· Broncas Rancherías

Rama Varonil:

· Real 21 Esperanzas

· La Vulca

· Múzquiz FC

· Cabritos Barroterán

· Toluca Jr. Nuevo Barroterán

· Dragones Rancherías

Durante el evento, se realizó la entrega de material deportivo a cada uno de los equipos participantes, reafirmando el compromiso de impulsar el deporte como herramienta de formación, disciplina y sana convivencia entre la juventud.

Compromiso del Gobierno Municipal

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo el deporte en las distintas comunidades, promoviendo espacios de participación y desarrollo para niñas, niños y jóvenes.