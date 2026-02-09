Sari Pérez Cantú supervisa avance del Centro Comunitario en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó un recorrido de supervisión a los últimos detalles de la obra de rehabilitación del Centro Comunitario de la colonia Occidental Sur, que registra un avance del 95 por ciento y pudo constatar que los trabajos se han realizado conforme a los estándares de calidad establecidos.

Durante la visita, la Presidenta Municipal estuvo acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, con quien revisó cada una de las áreas intervenidas, asegurando que las adecuaciones cumplan con los criterios de funcionalidad, seguridad y durabilidad definidos desde el arranque del proyecto.

Actualmente, los trabajos se concentran en los acabados finales, así como en la instalación y verificación del sistema digital de control de accesos, que contará con cámaras de videovigilancia en los puntos de entrada. Este sistema permitirá un mejor control del inmueble, mayor seguridad para las y los usuarios y una administración más eficiente del espacio.

El Centro Comunitario contará con instalaciones renovadas y totalmente equipadas, entre ellas una cocina comunitaria, áreas de capacitación y zonas de convivencia, pensadas para brindar atención digna y segura a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y familias que harán uso cotidiano de este lugar.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó que este centro será un punto clave para fortalecer la convivencia vecinal y el desarrollo comunitario en la zona, al ofrecer espacios adecuados para el encuentro, la capacitación y la participación social.

Con estos recorridos de supervisión, la Administración Municipal de Frontera reitera su compromiso de gobernar con cercanía y responsabilidad, impulsando obras que responden a las necesidades reales de la ciudadanía y contribuyen al desarrollo de una ciudad que crece con orden y rumbo.