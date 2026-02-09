Alcalde de Sabinas reconoce error tras infracción a menor de edad

SABINAS, COAH.- El presidente municipal José Feliciano Díaz Iribarren reconoció públicamente el mal actuar de elementos de la Policía Municipal, luego de que se levantara una infracción a nombre de una menor de edad de apenas 10 años, a quien además le fue retirada una cuatrimoto. El edil admitió que la acción fue incorrecta y aseguró que el vehículo ya fue devuelto a sus padres.

Ante medios de comunicación, Díaz Iribarren señaló que nunca debió haberse elaborado un documento oficial con el nombre de la menor, pues ello vulnera su identidad y derechos. El alcalde subrayó que se trató de un error administrativo y operativo, mismo que fue corregido al restituir la cuatrimoto a la familia afectada.

El caso se dio a conocer luego de que los padres de la menor, habitantes de la colonia Guadalupe, denunciaran en redes sociales el proceder de los oficiales. Según la versión de la corporación, la intervención se originó tras un reporte recibido a través del sistema de emergencias 911, lo que derivó en la retención del vehículo.

La situación generó un amplio debate en plataformas digitales, donde usuarios difundieron imágenes creadas con inteligencia artificial y diversos memes criticando la falta de criterio de los policías municipales. La viralización del tema puso en evidencia la sensibilidad social respecto a la protección de la identidad de niñas y niños en actos oficiales.

Finalmente, el alcalde reiteró que la autoridad municipal reconoce su error y que se actuó de manera inmediata para subsanar la situación. Con ello, se busca restablecer la confianza ciudadana y garantizar que hechos similares no se repitan, reafirmando el compromiso de la administración con el respeto a los derechos de la infancia y la correcta aplicación de la ley.