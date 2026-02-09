Enfrentamiento en Frontera deja daños en colonia Borja

FRONTERA, COAHUILA.- Vecinos de la colonia Borja denunciaron que las riñas campales se han vuelto una situación recurrente en el sector, luego de que el pasado domingo 8 de febrero por la tarde se registrara un nuevo enfrentamiento entre varios sujetos en el cruce de las calles Atilano Barrera y Héroe de Nacozari, dejando daños materiales y temor entre las familias de la zona.

De acuerdo con testimonios de los residentes, en la pelea participaron más de siete personas, quienes presuntamente acudieron desde otros sectores para confrontar a una familia que habita entre las calles Aquiles Serdán y Héroe de Nacozari. Durante el altercado, los involucrados lanzaron piedras contra viviendas y automóviles, provocando destrozos en algunas propiedades.

Uno de los hechos que más alarmó a los vecinos fue cuando un fragmento de piedra rompió el vidrio de una ventana y estuvo a punto de impactar a un bebé de apenas unos meses de edad que se encontraba dentro del domicilio, lo que generó preocupación y exigencias de mayor vigilancia en el área.

Habitantes del sector señalaron que este tipo de conflictos no es nuevo, pues aseguran que con frecuencia personas externas acuden a la colonia para buscar problemas con los mismos vecinos, provocando peleas constantes que alteran la tranquilidad de quienes viven en la zona.

Aunque algunos residentes indicaron que afortunadamente no todos han sufrido daños directos en sus viviendas, coincidieron en que la situación ya es preocupante y pidieron mayor presencia de las autoridades para evitar que estos hechos escalen y pongan en riesgo la integridad de las familias.