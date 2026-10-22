Sabinas avanza en suministro de agua potable

SABINAS, COAH.- Después de años de gestionar una solución al desabasto de agua potable por tubería, habitantes de las colonias Retama y Manzanos comienzan a ver concretada una de sus principales demandas, con una obra hidráulica que busca mejorar el suministro para 600 familias.

Durante una visita de supervisión encabezada por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, vecinos de ambos sectores reconocieron el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para avanzar en la solución de la petición.

El proyecto contempla la instalación de una línea de alimentación de aproximadamente siete kilómetros, interconectada a la red de la colonia Vista Hermosa y abastecida desde el rebombeo de Maquiladoras.

La infraestructura requiere impulsar el agua para superar una diferencia de elevación de alrededor de 10 metros entre el rebombeo y las colonias beneficiadas.

La obra representa una inversión de 4 millones 600 mil pesos y permitirá mejorar el suministro de agua potable para 600 familias que durante años carecieron del servicio a través de la red de tuberías.

Pimentel González destacó la importancia de mantener la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la ciudadanía para atender las necesidades prioritarias de las familias de la Región Carbonífera, particularmente el acceso al agua potable.

En la supervisión participaron el subsecretario de Gobierno, Francisco Tobías; el gerente general de SIMARC, Carlos García Vega; la coordinadora de Mejora en Sabinas, Claudia Garza Iribarren, y autoridades locales.

García Vega señaló que cada obra hidráulica representa una necesidad atendida y una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la población.

Los vecinos reiteraron su agradecimiento al gobernador por impulsar la inversión y reconocieron especialmente a Juan Segura, integrante del equipo de SIMARC, por el suministro de agua en pipas durante los meses en que se gestionó y avanzó la solución.

Con este proyecto, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Sabinas y SIMARC refrendan su compromiso de fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el acceso al agua potable en la Región Carbonífera.