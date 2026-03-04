Accidente en carretera 57: tráileres chocan e incendian en Arteaga

Arteaga, Coahuila.- La circulación fue cerrada de manera momentánea la tarde de este miércoles debido a un accidente vial registrado a la altura del kilómetro 0, en sentido de norte a sur, sobre la Carretera Federal 57.

De acuerdo con los primeros reportes, el cierre se debe a la colisión entre dos tráileres de carga pesada que, tras el impacto, terminaron incendiándose sobre la vía, lo que generó una situación de riesgo para quienes transitaban por la zona.

Acciones de la autoridad

Asimismo, se informó que autoridades se mantienen en alerta ante la posibilidad de cerrar también la circulación a la altura del kilómetro 225, en el municipio de Arteaga, con dirección hacia San Antonio de las Alazanas.

A través de redes sociales, automovilistas comenzaron a alertar a la población sobre la situación, señalando que ambas vialidades podrían permanecer cerradas mientras se realizan las labores correspondientes y se garantiza la seguridad en el área.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas.