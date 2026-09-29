Bomberos controlan incendio en casa abandonada en Múzquiz
El incendio se registró en una vivienda abandonada en el barrio El Alto, donde se acumulaban llantas y basura.
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MÚZQUIZ, Coah.- Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron la noche del domingo un reporte de incendio en una casa habitación abandonada, ubicada en el barrio El Alto, donde se quemaban llantas y basura acumulada.
El reporte se recibió alrededor de las 21:50 horas, en el cruce de las calles Colegio Militar y San Francisco, hasta donde se movilizó la unidad PCB-52-03 para controlar la emergencia.
A su llegada, los elementos confirmaron que el fuego se encontraba en el exterior de una vivienda que permanece en condiciones de abandono y donde, de acuerdo con los vecinos, una persona acumula diversos materiales y basura.
Los bomberos procedieron a controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia otras áreas del inmueble o viviendas cercanas.
Vecinos señalaron que el incendio presuntamente habría sido provocado por una persona que frecuenta el lugar y que es adicta a sustancias tóxicas, por lo que elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos para las investigaciones correspondientes.
En las labores participaron los elementos de bomberos Ramiro Padrón, Víctor Dueñez y Héctor Torralba, con apoyo del director Valentín Elizalde y el subdirector Carlos de Luna. No se reportaron personas lesionadas.