Bomberos controlan incendio en Sabinas: sin heridos

SABINAS, COAH.- Elementos de Bomberos de Sabinas sofocaron durante la madrugada del jueves un incendio registrado en una traila donde también resultó afectada una camioneta, en hechos presuntamente intencionales.

El siniestro ocurrió sobre la calle Francisco Urquizo, en su cruce con Lucio Blanco, de la colonia Sabinas 50, hasta donde se movilizaron los cuerpos de emergencia para controlar las llamas.

El comandante de Bomberos, José Pichardo González, informó que el incendio se registró cerca de la medianoche y que los elementos trabajaron durante aproximadamente tres horas para lograr controlar el fuego.

Explicó que para combatir el incendio fue necesario utilizar cuatro viajes de agua. Pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron personas heridas.

La traila era utilizada como bodega y en su interior almacenaba cajas y papelería diversa, materiales que fueron consumidos por el fuego. Una camioneta que se encontraba en el lugar también resultó afectada.

El comandante señaló que el incendio presuntamente fue provocado de manera intencional. Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes para tratar de establecer quién o quiénes cometieron el hecho.