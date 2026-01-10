Cuerpos de emergencia controlan incendio en Cañadas del Mirador

Ramos Arizpe, Coahuila.- Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 2:00 horas, se registró un incendio en una vivienda ubicada en la calle Cañada Palo Blanco número 820, en la colonia Cañadas del Mirador, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro ocurrió en una casa considerada abandonada, donde no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la estructura del inmueble.

En el lugar se informó que la vivienda es habitada de manera irregular por un hombre identificado como Cipriano Castillo, de 43 años, quien acostumbra resguardarse en el sitio junto con otras personas. Al interior del domicilio se encontraba una gran acumulación de basura diversa, lo que facilitó que el fuego se propagara rápidamente.

Vecinos del sector señalaron que el individuo suele ser conflictivo y que no es la primera ocasión en que el inmueble se incendia, ya que presuntamente en ocasiones anteriores se han registrado hechos similares en el mismo domicilio.

Las autoridades lograron controlar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas aledañas, reiterando el llamado a reportar este tipo de situaciones que representan un riesgo para la comunidad.