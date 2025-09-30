Alumnas y alumnos de Educación Especial participan en emotiva Caminata Regional

San Juan de Sabinas Coah.- En el marco de septiembre, mes de la inclusión, el municipio de San Juan de Sabinas fue sede de la Caminata Regional por la Inclusión, una jornada que fortalece el esfuerzo de la comunidad y las instituciones por construir espacios más justos y accesibles para todas y todos.

La Región Carbonífera fue testigo de esta emotiva actividad, en la que participaron alumnas y alumnos de Educación Especial, autoridades municipales de distintas dependencias y docentes comprometidos con la formación integral de niñas, niños y jóvenes con alguna discapacidad.

El contingente estuvo conformado por estudiantes y maestros del Centro de Atención Múltiple (CAM) Número 17 de San Juan de Sabinas y del CAM Número 18 del municipio de Múzquiz. Asimismo, se sumaron integrantes de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), personal de Jefaturas de Sector, miembros del Club Rotario, personal de salud de los hospitales regionales, así como distintas dependencias de la Administración Municipal de San Juan de Sabinas, entre ellas el DIF San Juan de Sabinas.

La Presidenta honoraria del DIF, Lic. Karina Ríos, dio la bienvenida a las y los participantes, destacando:

"Bienvenidos a nuestro municipio en nombre de nuestro Presidente Municipal Óscar Ríos Ramírez, a quien quiero felicitar pues en San Juan de Sabinas la inclusión es un derecho real. Gracias a sus esfuerzos, en nuestra administración municipal trabajan un poco más de 20 personas con alguna discapacidad, demostrando que la inclusión no es un discurso, sino una realidad permanente. Todos los programas de nuestra coordinación de inclusión y vida independiente del DIF San Juan de Sabinas tienen actividades todos los meses; también gracias a nuestro gobernador Ing. Manolo Jiménez Salinas que impulsa programas mediante el DIF Coahuila, que encabeza la Ing. Liliana Salinas Valdés. Durante este mes de septiembre tuvimos múltiples actividades: entrega de aparatos funcionales, una caminata/rodada y la coronación de nuestros reyes de la inclusión, donde contamos en cada uno de estos eventos con la presencia de la Sra. Liliana Salinas".

La caminata comenzó en la explanada del edificio donde anteriormente se ubicaba el Cine Chapultepec y concluyó en la explanada de la Presidencia Municipal, en un recorrido que simbolizó la unión de esfuerzos para seguir impulsando acciones en favor de la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.