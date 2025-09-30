Más de 50 Perros Atendidos en Campaña de Vacunación Antirrábica en Sabinas

SABINAS, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria #3, Carlos Jiménez Villareal, destacó la importancia de la vacunación antirrábica realizada como parte del Día Mundial contra la Rabia, llevada a cabo en la colonia San Antonio. Durante la jornada, se aplicaron vacunas y se realizó ectodesparasitación para combatir garrapatas en mascotas.

Jiménez Villareal informó que estas acciones incluyen no solo la vacunación antirrábica sino también la desparasitación contra garrapatas, lo que contribuye a prevenir enfermedades tanto en animales como en humanos. "Todas estas acciones nos vienen a prevenir muchas enfermedades pero sobre todo quienes tenemos mascotas dentro del hogar o en el patio pues que tengan la seguridad de que ya tienen esta vacuna y también que ya fueron desparasitados contra la garrapata", explicó.

El objetivo principal de esta campaña, según Jiménez Villareal, es mantener un entorno saludable y evitar enfermedades transmitidas por garrapatas, asegurando mascotas sanas. "Es mantener un entorno saludable, sano, evitar también algunas otras enfermedades que nos producen las garrapatas", señaló. Además, destacó la satisfacción personal de saber que las mascotas están protegidas, beneficiando tanto a los animales como a las familias.

En la colonia San Antonio, en aproximadamente 40 minutos, se atendieron más de 50 perros, y en otras intervenciones como la realizada en la colonia Jorge V Cuellar, se llegó a vacunar alrededor de 100 mascotas. Jiménez Villareal resaltó que estas acciones refuerzan el compromiso de la Secretaría de Salud con las familias de Sabinas, la región carbonífera y Coahuila para promover entornos más saludables.

Carlos Jiménez Villareal indicó que aunque no hay una meta numérica fija, los resultados superan las expectativas, mencionando brigadas de vacunación, desparasitación y otras acciones que han permitido "romper yo creo que las metas que nosotros mismos nos imaginamos", reflejando el impacto positivo de estas intervenciones en la comunidad.