Robo de cableado en fraccionamiento Aurora despierta preocupación entre vecinos

SABINAS, COAH.- La tranquilidad del fraccionamiento Aurora, al oriente de la ciudad, se vio interrumpida la mañana de este martes cuando delincuentes saquearon el cableado de uso rudo de una vivienda habitada por un adulto mayor. El hecho ocurrió alrededor de las siete de la mañana en la calle Joaquín Burguet, casi esquina con Acuña, generando preocupación entre los vecinos por el incremento de robos en la zona.

Según el testimonio de la víctima, los ladrones treparon la barda y el techo de la casa para acceder al cableado que alimentaba tres aparatos de aire acondicionado tipo minisplit, así como el suministro eléctrico del domicilio. Por temor a ser agredido, el adulto mayor decidió no salir de su vivienda mientras se perpetraba el robo.

Este incidente se suma a al menos dos robos más registrados recientemente en el mismo sector, lo que ha encendido las alarmas entre los habitantes del fraccionamiento Aurora. Los vecinos señalan que la presencia policial es escasa y que los patrullajes son insuficientes para disuadir a los delincuentes.

Ante esta situación, los residentes han comenzado a organizarse para exigir a las autoridades un refuerzo en la vigilancia, así como la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos.

Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado sobre estos hechos, pero se espera que en las próximas horas se realicen operativos en la zona para dar con los responsables y prevenir nuevos incidentes. Mientras tanto, la comunidad permanece alerta y unida en su demanda de mayor seguridad.