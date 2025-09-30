Alcalde de San Juan de Sabinas entrega apoyos de vivienda

El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, encabezó la entrega de apoyos del programa de mejoramiento de vivienda en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, logrando en esta ocasión beneficiar a 27 familias del municipio con tinacos de diferentes capacidades.

Ríos Ramírez subrayó que estos resultados son fruto de las constantes gestiones que se realizan ante esta importante organización, siempre con el propósito de llevar soluciones reales a los hogares de la ciudadanía y garantizarles una mejor calidad de vida.

El edil también anunció que próximamente se pondrá a disposición de la población un nuevo esquema de apoyo para la adquisición de cemento a bajo costo, estrategia que ha permitido a muchas familias avanzar en la construcción y mejoramiento de sus viviendas.

Durante la ceremonia, que tuvo lugar en el gimnasio municipal "Ricardo Torres Nava" de Nueva Rosita, acompañaron al alcalde el profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento; Federico Borjón Montoya, director de Inclusión y Desarrollo Social; Albino Chávez, director de Deportes; y el licenciado Adrián Sandoval, director de Desarrollo Económico, además de las familias beneficiarias, quienes reconocieron el esfuerzo del presidente municipal para hacer posible este tipo de programas.

Óscar Ríos Ramírez reiteró la invitación a los ciudadanos interesados en aprovechar estos beneficios a que se acerquen a la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social, donde recibirán la orientación necesaria para participar en los programas.