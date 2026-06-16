SAT Múzquiz ofrece Módulo Móvil para facilitar trámites fiscales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Servicio de Administración Tributaria instaló un Módulo Móvil en esta ciudad para acercar trámites fiscales a contribuyentes sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales en el Municipio de Sabinas o bien en Piedras Negras.

El módulo de atención brindó atención de 09:00 a las 14:00 horas en el Auditorio Municipal "Urbano Santos De La Garza". Esta jornada forma parte de la estrategia de dicha dependencia federal para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Entre los servicios disponibles destacaron la inscripción, generación y renovación de la e.firma, así como la emisión de la Constancia de Situación Fiscal y las altas al Sistema de Administración Tributario.

El Gobierno Municipal 2025-2027 coordinó la logística del evento, brindando el espacio idóneo al personal del SAT para atender a la ciudadanía.

Para realizar dichos trámites, los interesados presentaron el INE original, CURP, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, una memoria USB nueva y contar con acceso a su correo electrónico durante la cita.

Se informó que, se requirió la inscripción previa, realizada directamente en la Presidencia Municipal. Con esta oficina móvil, el SAT busca reducir rezagos en materia de identidad fiscal entre personas físicas, pequeños comercios y profesionistas independientes de Múzquiz, quienes históricamente enfrentan barreras para acceder a estos servicios.