San Juan de Sabinas instala 3,500 luminarias LED para mayor seguridad

La seguridad de las familias sigue siendo una prioridad para el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas. Como parte de ese compromiso, ya se han instalado más de 3,500 luminarias LED en distintos sectores del municipio, lo que representa un avance del 50 por ciento de la meta trazada de 7,000 unidades.

Este programa de modernización del alumbrado público se ha convertido en una de las principales acciones para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias, al contar con calles, avenidas, plazas y espacios públicos mejor iluminados, reduciendo zonas oscuras y brindando mayor confianza a quienes transitan diariamente por las colonias y ejidos.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez, al supervisar la instalación de luminarias en el Ejido Santa María, destacó que este importante avance ha sido posible gracias a la confianza de la ciudadanía y al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo respaldo ha sido fundamental para seguir impulsando acciones que generan bienestar y mejores condiciones de vida para la población.

"Cuando instalamos una luminaria no solo encendemos una calle; estamos brindando mayor seguridad a las familias, más tranquilidad para quienes salen a trabajar, para los estudiantes y para todos los ciudadanos que utilizan nuestros espacios públicos", expresó el presidente municipal.

Como parte de una administración cercana a la gente, Óscar Ríos Ramírez mantiene recorridos permanentes por las colonias y ejidos, supervisando personalmente los trabajos y escuchando de manera directa las necesidades de la población. Su presencia constante en territorio permite atender de forma inmediata las peticiones ciudadanas y convertirlas en resultados concretos.

El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas trabaja todos los días bajo una premisa clara: escuchar, atender y dar resultados. Hoy, más de 3,500 luminarias LED instaladas son muestra de un compromiso que se refleja en calles más iluminadas, entornos más seguros y una mayor tranquilidad para las familias del municipio.

Con resultados visibles y una meta bien definida, San Juan de Sabinas continúa avanzando hacia las 7,000 luminarias LED, fortaleciendo la seguridad y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.