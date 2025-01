Instruye Óscar Ríos mantener operativo por frío en San Juan de Sabinas

El director de protección civil en San Juan de Sabinas, Federico Méndez Pacheco, señaló que recibió una instrucción clara por parte del Presidente Municipal, Óscar Ríos Ramírez, de fortalecer el operativo de presencia en el municipio, en coordinación con el DIF, seguridad pública y bomberos, con el fin de salvaguardar a la ciudadanía, derivado de las bajas temperaturas que prevalecerán en la región.

"Anoche el alcalde trabajó con nosotros hasta alrededor de la 1 de la mañana, igualmente la Presidenta del DIF, Karina Ríos que estuvo al pendiente del ingreso de las personas al refugio temporal, esto nos ha marcado la pauta para no aflojar el paso y no dejar desapercibidas las acciones preventivas en esta temporada invernal, la instrucción es no bajar la guardia en beneficio de la ciudadanía", señaló Méndez Pacheco.

Al corte de este martes, se tiene el reporte del ingreso de 11 personas al refugio temporal, de los cuales son 8 hombres, 2 mujeres y un menor edad, a todos se les atendió de acuerdo al protocolo, brindándoles atención médica y alimentos calientes, tal cual lo instruyó la Lic. Karina Ríos Ornelas.

De la misma manera, en un aspecto preventivo preventiva y por instrucción del alcalde Óscar Ríos, durante la mañana en colaboración con seguridad pública y la Guardia Nacional se cerró la circulación en los 3 puentes de Nueva Rosita, cerca de las 10 de la mañana el flujo vehicular regresó a la normalidad.

Méndez Pacheco señaló que para el miércoles, la temperatura máxima se estima en 17 grados centígrados, mientras que la mínima estará por debajo de los 0 grados, por lo que se le pide a la ciudadanía atender los llamados que hace la autoridad y a la vez reportar cualquier situación que ponga en riesgo a la gente al teléfono 861-61-7-68-92.