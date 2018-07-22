Intenta suicidarse en celdas de SPM

NUEVA ROSITA COAH.- Un hombre trató de suicidarse al provocarse diversas heridas en el abdomen y otras partes del cuerpo, dentro de una celda de Seguridad Pública.

Héctor Gonzales Saucedo es el nombre del lesionado, quien tiene 33 años de edad y que terminó completamente ensangrentado, luego de intentar quitarse la vida con un cartón que se encontraba al interior de las celdas de Seguridad Publica Municipal.

Cabe señalar que no es la primera vez que este sujeto intenta suicidarse, pero los paramédicos rescatistas siempre logran evitar la tragedia, “El Tito” como es conocido, es un vagabundo que deambula por las calles de Nueva Rosita alterando el orden público.

Dicho ciudadano, se encontraba en la celda que le fue destinada cuando las autoridades municipales se percataron que intentaba poner fin a su existencia, por lo que rápidamente llamaron al Heroico Cuerpo de Bomberos que acudieron al lugar para detener el acto y atender las heridas provocadas.

Según los rescatistas de dicha corporación de Bomberos, el hombre resultó con una herida de 3 centímetros aproximadamente en el brazo derecho, por lo que se suturó y curó la herida.