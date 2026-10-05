Defiende Manolo inversión para impulsar turismo

SALTILLO, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas defendió las inversiones destinadas a la realización del rodeo en Coahuila y sostuvo que este tipo de eventos representan una oportunidad para fortalecer el turismo, generar empleos y movilizar la economía regional.

Ante las críticas surgidas por los recursos destinados al espectáculo, el mandatario estatal afirmó que el evento dejará una derrama de cientos de millones de pesos en la región sureste, con beneficios para actividades como hotelería, restaurantes y otros servicios.

"Hay gente que está en contra de todo y a favor de nada. Y la palabra mágica es grilla", expresó.

Jiménez Salinas cuestionó que algunos sectores centren sus críticas en el gasto del evento sin considerar los beneficios económicos que, aseguró, pueden generarse a mediano y largo plazo.

"Es gente que no ve ni a largo ni a mediano plazo, no han podido identificar que este evento generará cientos de millones de pesos y por ende desarrollo", añadió.

El gobernador señaló que su administración mantiene inversiones en áreas prioritarias como seguridad, infraestructura, servicios públicos, salud, educación y desarrollo económico, pero sostuvo que el turismo también requiere recursos para consolidarse como una actividad generadora de bienestar.

"Son miles de millones en seguridad, grandes obras, servicios públicos, salud, educación, desarrollo económico, pero también es importante invertir en turismo", reiteró.

Acciones de la autoridad

Como parte de la estrategia de su administración, indicó que a partir de 2027 se buscará fortalecer al sector turístico para convertirlo en una de las principales palancas de desarrollo de Coahuila.

Explicó que la promoción de los atractivos del estado y de sus municipios busca incrementar el flujo de visitantes y, con ello, beneficiar a las actividades relacionadas con el sector servicios.

"Si hay turismo y se promueve el estado, los municipios, pues vienen los turistas, generan derrama y al sector servicios, a la hotelería, a los restaurantes y a todo lo que tiene que ver con el sector servicios, que es grandísimo en este estado, pues le va bien", señaló.

Detalles confirmados

El mandatario también respondió de manera directa a quienes han cuestionado el proyecto y sostuvo que algunas críticas no toman en cuenta las condiciones que, desde su perspectiva, existen actualmente en la entidad.

"A esos que andan criticando, cuando les preguntan cuanto es cinco más cinco, responden cero, no entienden de razones, de la calidad de vida", expresó.

Jiménez Salinas aseguró que Coahuila cuenta con condiciones favorables en materia de seguridad, empleo y desarrollo, y reprochó a quienes, dijo, mantienen una postura crítica frente a los proyectos estatales sin reconocer los avances alcanzados.

"Están en su grilla, en sus complejos, están en su mundo mediocre, criticando las cosas pequeñas en vez de ver las grandes cosas que ofrecemos como estado; hay veces que a esos que se la pasan polarizando y criticando, no les gusta vivir en un estado como Coahuila", manifestó.

También sostuvo que quienes cuestionan las condiciones de la entidad disfrutan de los beneficios que, según afirmó, existen en materia de seguridad, empleo y actividad económica.

"Aquí viven, andan a todo dar, sus familias están seguras, en paz, tienen empleo, algunos sus negocios y les va bien, pero siguen criticando a su propio estado y ciudad; luego les preguntas qué ciudad o estado está mejor que el nuestro y no saben contestar".

Finalmente, el gobernador reiteró su respaldo al evento y llamó incluso a sus críticos a acudir y disfrutar del espectáculo.

"A esos los esperamos en el mejor rodeo de México", expresó.