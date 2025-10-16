Inversión millonaria en escuela primaria de Sabinas

SABINAS, COAH.- El coordinador del programa Mejora en la región carbonífera, Federico Quintanilla Riojas, supervisó el avance de la obra de construcción de una techumbre en la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec en Sabinas.

La obra, que cuenta con una inversión de más de tres millones de pesos, beneficiará a cerca de cien alumnos de la institución.

Quintanilla Riojas destacó que la obra es una respuesta a la solicitud realizada por los padres de familia y los directivos de la escuela al gobernador Manolo Jiménez. "Estamos muy contentos de ver que la obra ya lleva un gran avance y que será un beneficio muy importante para la colonia de Chapultepec y para todos los niños y niñas de esta escuela", señaló.

El coordinador del programa Mejora informó que la obra deberá ser finalizada a finales de noviembre, y se espera que el gobernador Manolo Jiménez esté presente para la entrega de la misma. "Fue algo muy sentido de esta solicitud tan importante de esta escuela", destacó Quintanilla Riojas.

El gobernador Manolo Jiménez ha estado trabajando para mejorar la infraestructura educativa en la región carbonífera, y esta obra es un ejemplo de ello. "Está muy comprometido con las acciones de educación, salud, infraestructura y todas las áreas que beneficien a la comunidad", concluyó Quintanilla Riojas.

La construcción de techumbres en las escuelas es una prioridad para el gobierno estatal, ya que brinda un espacio seguro y protegido para que los alumnos puedan realizar sus actividades académicas y recreativas.