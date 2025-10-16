Autoridades Fortalecen Producción Agropecuaria en Sabinas con Semilla de Avena

SABINAS, COAHUILA.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer la producción agropecuaria en la región carbonífera, autoridades estatales y municipales entregaron ocho toneladas de semilla de avena forrajera a productores de siete comunidades rurales de Sabinas.

Este apoyo forma parte del programa otoño-invierno y busca mejorar las condiciones de siembra y alimentación ganadera en los ejidos beneficiados.

Durante el evento, estuvieron presentes el coordinador de desarrollo rural en la región carbonífera, Diego Javier Elgezabal Elguezabal, y el coordinador de Mejora Coahuila, Federico Quintanilla Riojas, quienes acudieron en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

También participaron representantes ejidales y productores locales, quienes agradecieron el respaldo institucional.

Elgezabal Elguezabal informó que, en total, se han entregado 44 toneladas de semilla de avena forrajera en distintos municipios de la región carbonífera, como parte de una estrategia integral para reactivar el campo y garantizar mejores condiciones para los pequeños propietarios.

El funcionario destacó que este tipo de apoyos son clave para fortalecer la autosuficiencia alimentaria y la economía rural.

El programa de entrega de semilla fue posible gracias a la cooperación tripartita, en la cual el gobierno del estado y municipal aportaron el 50% del costo, y el restante 50% los productores.

Con esta entrega el gobierno del estado de Coahuila reitera su compromiso con el desarrollo rural, reconociendo el valor de quienes día a día cultivan la tierra y cuidan el ganado.

Las autoridades reiteraron que seguirán gestionando recursos y programas que fortalezcan al campo coahuilense, promoviendo la unidad y el bienestar en las comunidades.