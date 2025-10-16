Indignación en Sabinas por robo de luminarias solares en campo de entrenamiento infantil

SABINAS, COAH.- Integrantes del equipo infantil Rangers de Sabinas denunciaron públicamente el robo de tres lámparas LED solares ocurrido los días miércoles y jueves en el campo de entrenamiento infantil ubicado en la Colonia Reynera. Las luminarias, adquiridas con esfuerzo para mejorar las condiciones de práctica de los niños, fueron sustraídas por personas desconocidas, generando indignación entre padres y entrenadores.

El equipo lamentó que actos como este afecten directamente a la niñez sabinense, que con entusiasmo y disciplina acude a entrenar en dicho espacio. “No es justo que gente sin oficio venga a perjudicar lo que con sacrificio se ha logrado”, expresaron en su comunicado, acompañado de fotografías que evidencian el robo.

Ante esta situación, los Rangers solicitaron el apoyo para reforzar la seguridad en el área y ayudar en la localización de las lámparas robadas. También pidieron a la comunidad estar alerta: si alguien intenta venderles luminarias similares, que lo denuncien de inmediato a las autoridades correspondientes.

Además del robo, el equipo hizo un llamado urgente para que se envíe una cuadrilla de limpieza al campo, ya que la hierba crecida ha propiciado la proliferación de zancudos, lo que representa un riesgo sanitario para los menores.

Los padres de familia del equipo Rangers reiteraron su compromiso con el deporte infantil y agradecieron de antemano el respaldo de la ciudadanía y de las autoridades municipales. “Con unidad y respeto, podemos recuperar lo perdido y seguir construyendo espacios seguros para nuestros niños”, concluyeron.