Arranca jornada de reclutamiento para ampliar oportunidades laborales en la Región Carbonífera

Sabinas, Coahuila.– En un esfuerzo por ampliar las oportunidades laborales para la Región Carbonífera, este miércoles arrancó una jornada de reclutamiento impulsada por el Servicio Nacional del Empleo, en colaboración con la empresa ProtSur, originaria de Monterrey. La iniciativa contempla más de 30 vacantes para quienes buscan integrarse al sector industrial fuera del estado.

La convocatoria, que se extiende hasta este jueves, se lleva a cabo en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo ubicadas en la avenida Lamadrid, en el corazón de Sabinas. Ahí, personal especializado recibe currículums y solicitudes de empleo de hombres y mujeres interesados en formar parte de ProtSur, compañía dedicada a la fabricación de tarimas.

Según informó Carolina Morales Iribarren, subsecretaria del Trabajo en Coahuila, la empresa ofrece sueldos competitivos, hospedaje cubierto y prestaciones conforme a la ley, lo que representa una alternativa atractiva para quienes desean mejorar sus condiciones laborales sin perder el vínculo con su región.

La funcionaria destacó que esta jornada es resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado y empresarios de distintos puntos del país, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y dinamizar la economía local. "Estamos generando puentes entre el talento coahuilense y las empresas que valoran su compromiso", expresó.

Para quienes aún no han acudido, este jueves representa la última oportunidad de participar en el proceso de selección. La invitación está abierta a todos los perfiles que deseen explorar nuevas posibilidades laborales, con el respaldo institucional que garantiza transparencia y acompañamiento en cada etapa.