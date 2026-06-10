Construcción de techumbre en Nueva Rosita beneficia a estudiantes

NUEVA ROSITA, COAH.- En la Escuela Primaria "José María Morelos" de Nueva Rosita, los estudiantes se encuentran tomando clases a distancia debido a la construcción de una techumbre en el plantel.

El director Fernando García Chávez explicó que esta medida se adoptó para proteger la integridad de los alumnos mientras se desarrollan los trabajos, los cuales se prevén concluir en el mes de agosto.

El directivo señaló que más de 142 estudiantes serán beneficiados con esta obra, ya que permitirá realizar actividades de educación física, artes, eventos cívicos y recreo bajo condiciones más seguras y adecuadas.

La techumbre representa un avance significativo para la comunidad escolar, que durante décadas había carecido de un espacio apropiado para dichas actividades.

García Chávez destacó que la gestión de esta obra se realizó ante el alcalde Óscar Ríos Ramírez, quien solicitó el apoyo del Gobierno del Estado encabezado por el ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

La colaboración entre autoridades municipales y estatales fue fundamental para concretar el proyecto, lo cual agradecen ampliamente los directivos y padres de familia.

El director recordó que la primaria fue fundada hace más de 60 años y nunca había recibido una obra de esta magnitud. "Hoy nos hacen justicia a través del Estado al destinar esta acción tan necesaria para el plantel", expresó, subrayando la importancia de la inversión en beneficio de la comunidad educativa.

La construcción de la techumbre representa una inversión superior a 3.5 millones de pesos, recurso que permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y convivencia escolar.

Con ello, se busca garantizar un entorno más seguro y funcional para los estudiantes, quienes esperan con entusiasmo el regreso presencial bajo la nueva infraestructura a través del próximo ciclo escolar 2026-2027.