Claudia Garza es confirmada como ganadora en Sabinas tras sesión de cómputo

SABINAS, COAH.- En el Comité Distrital 03 con cabecera en Sabinas se llevó a cabo esta mañana la Sesión Especial de Cómputo, un procedimiento clave para validar los resultados de la reciente jornada electoral.

Durante la sesión de pleno, encabezada por la licenciada Adriana Fraire Herrera, Presidenta del Comité, se cotejaron las actas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con las que se extrajeron de los paquetes electorales, además de las copias que poseen los propios representantes de partidos, garantizando así la transparencia del proceso.

De manera simultánea, se instalaron diez mesas de trabajo con 2 equipos integrados cada uno teniendo a cargo 5 mesas, lo anterior, a fin de realizar el recuento de 99 paquetes electorales. Este mecanismo se activó en los casos donde se detectaron inconsistencias durante el cotejo de actas, lo que permitió reforzar la certeza en los resultados y atender cualquier duda sobre la validez de los votos contabilizados así como también el llenado de actas.

Las autoridades electorales informaron que el tiempo estimado para concluir estas actividades es de cinco horas, en una jornada continua que busca cumplir con los plazos establecidos. El objetivo es que los resultados definitivos estén listos en tiempo y forma, evitando retrasos en la entrega de constancias y en la confirmación de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En la sesión participaron también los Capacitadores Asistentes Electorales (Caes), quienes apoyaron en las labores de organización y supervisión del recuento. Su presencia fue fundamental para mantener el orden y la legalidad en cada etapa del proceso, asegurando que las actividades se desarrollaran con apego a la normatividad electoral.

Finalmente, se informó que, este miércoles se darán a conocer los resultados oficiales, los cuales ya habían sido difundidos en el PREP. Una vez confirmados los cómputos definitivos, se procederá a la entrega del acta de mayoría a la candidata de la fórmula PRI-UDC, Claudia Garza, quien resultó ganadora en el distrito. Cabe señalar que, los resultados oficiales deben ser confirmados por la autoridad electoral competente antes de su publicación definitiva.