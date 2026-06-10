Sergio Zenón Velázquez alerta sobre riesgos de fraudes virtuales en Coahuila

SABINAS, COAH.- El Diputado Local Sergio Zenón Velázquez presentó un exhorto desde el Congreso del Estado dirigido a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), con el objetivo de reforzar la concientización ciudadana sobre los riesgos de las extorsiones y fraudes virtuales.

El legislador destacó que, aunque el entorno digital facilita trámites como compras en línea y créditos, también expone a la población a prácticas engañosas que afectan su economía.

Es importante que la sociedad tenga conocimiento que dicha dependencia federal puede ofrecer herramientas y recursos para ayudar a los usuarios a proteger sus datos personales y financieros en línea a fin de evitar caer en este tipo de delitos.

Velázquez señaló que en muchas ocasiones los datos personales de los usuarios terminan en manos equivocadas, lo que abre la puerta a falsas ofertas de préstamos que no cumplen con las condiciones pactadas.

Asimismo, advirtió sobre las supuestas compras en línea donde los productos nunca llegan, dejando a los consumidores en estado de indefensión.

El diputado también alertó sobre esquemas de inversión fraudulentos que prometen duplicar el capital en pocos meses. Explicó que, aunque al inicio se realizan depósitos para ganar la confianza de los inversionistas, posteriormente los responsables desaparecen sin devolver el dinero, generando graves pérdidas económicas.

Ante este panorama, enfatizó la importancia de que la ciudadanía se informe y analice cuidadosamente las ofertas financieras que circulan en internet, muchas de ellas a través de páginas que no cumplen con los requisitos legales.

Subrayó que, la difusión de información clara y accesible es fundamental para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.

Finalmente, recalcó que, todos los ciudadanos son vulnerables a los fraudes virtuales, especialmente por el desconocimiento en temas financieros y económicos.

Por ello, insistió en que se debe fortalecer la cultura de prevención y vigilancia, con el apoyo de la CONDUSEF, para proteger el patrimonio de las familias y garantizar un entorno digital más seguro.