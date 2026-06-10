Capacitadores Electorales refuerzan reconteo de votos

SABINAS, COAH.- Un total de 40 Capacitadores Asistentes Electorales (Caes) participan en la sesión de cómputo del Distrito 03 con cabecera en el municipio de Sabinas, informó el Vocal de Capacitación y Educación Cívica en el INE, licenciado Jesús Hernández Murillo.

La presencia de este personal busca garantizar la transparencia y certeza en los resultados de la jornada electoral del pasado 7 de junio, en la que se eligieron diputados locales para el Congreso de Coahuila.

El funcionario explicó que es importante aclarar que estas sesiones no se realizan porque los votos se hayan contado mal, sino para confirmar y dar plena certeza sobre la fórmula ganadora.

Recordó que los cómputos distritales son competencia exclusiva del Instituto Electoral de Coahuila, aunque los capacitadores del INE colaboran como auxiliares en tareas de recuento, verificación y captura de datos.

Los Caes están divididos en diferentes turnos y actividades, con 20 de ellos trabajando de manera simultánea junto a los supervisores electorales que coordinan los equipos. Al final de la jornada, se sumarán hasta 40 personas en esta labor, lo que permite agilizar el proceso y mantener un control estricto en cada etapa del cómputo.

Hernández Murillo destacó que existe una mayor participación de mujeres como capacitadoras electorales, lo cual refleja el interés ciudadano en involucrarse en estas tareas.

Recordó que la convocatoria para integrarse a este trabajo es pública y abierta, y que históricamente las mujeres han mostrado mayor respuesta que los hombres para colaborar en dichas actividades.

La función principal de los capacitadores es reclasificar y recontar los votos, además de validar los resultados junto con el personal del Instituto Electoral de Coahuila. Posteriormente, se realiza la verificación correspondiente y la captura de datos, asegurando que cada etapa se cumpla conforme a la normatividad y que los resultados finales reflejen fielmente la voluntad ciudadana expresada en las urnas.