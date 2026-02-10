Oscar Ríos anuncia inversión en pavimentación: Nueva Rosita se beneficiará

NUEVA ROSITA, COAH.- Con una inversión superior a los tres millones de pesos, en el municipio de San Juan de Sabinas se pondrá en marcha un amplio programa de pavimentación en distintos sectores de la ciudad, así como en el ejido Purísima, donde además se contempla el embanquetado.

Estas acciones buscan mejorar la movilidad y la seguridad de los habitantes, respondiendo a una demanda histórica de la comunidad.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez informó en entrevista que estas obras se realizan gracias al respaldo del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, a quien agradeció por el apoyo brindado.

Entre las vialidades a intervenir se encuentra la calle Futura, que por años se mantuvo en malas condiciones y ahora será rehabilitada en su totalidad por el actual gobierno.

Asimismo, anunció que, La Amelia Rodríguez, sector que llevaba años sin recibir atención, será incluida en el programa de mejoramiento. El edil destacó que, la actual administración municipal 2025-2027 tiene como prioridad atender las necesidades más urgentes de infraestructura, garantizando que los recursos se apliquen en beneficio directo de la ciudadanía.

Otro de los proyectos relevantes será el recarpeteo de la carretera que conecta Nueva Rosita hasta la ruta del CEDIS, una vía de gran importancia para el tránsito local y regional ya que, con ello, se busca optimizar la conectividad y facilitar el traslado de personas y mercancías.

Finalmente, Ríos Ramírez subrayó que este año será de intenso trabajo en Nueva Rosita y en todo San Juan de Sabinas, con obras que representan un beneficio tangible para la población.

"Son proyectos muy importantes que traerán desarrollo y bienestar a nuestro municipio", puntualizó el alcalde.