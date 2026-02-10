JOVEN ES ENCONTRADO EN LA VILLA DE CLOETE

VILLA DE CLOETE, COAH.- La mañana de este martes, un joven identificado como Julio N., fue localizado sin vida en el interior de un domicilio ubicado sobre la calle Bruno Rosales, en la zona centro de la Villa de Cloete. El hallazgo generó la movilización de cuerpos de rescate y autoridades policiales.

De acuerdo con la información proporcionada, fueron familiares quienes encontraron al joven en su habitación y de inmediato dieron aviso a las corporaciones de emergencia. Al lugar acudió personal de la Cruz Roja de Sabinas, sin embargo, ya no había nada que hacer, pues Julio N., no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y otras autoridades se presentaron en el sitio para resguardar el área y dar paso a las diligencias correspondientes. El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y procedió a realizar las primeras indagatorias.

Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo a una empresa funeraria de la localidad, donde se llevarán a cabo los procedimientos legales y médicos correspondientes. Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Este lamentable suceso ha causado consternación entre vecinos y familiares, quienes se mantienen a la espera de información oficial que esclarezca lo ocurrido. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas de la muerte.