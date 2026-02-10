CATEO #16 EN LA REGIÓN CARBONÍFERA: ASEGURAN SUSTANCIAS ILICITAS Y VEHÍCULOS EN SABINAS

SABINAS, COAH.- La noche del lunes 9 de febrero, alrededor de las 8:00 p.m., se llevó a cabo el cateo número 16 en la Región Carbonífera, específicamente en la colonia Vista Hermosa del municipio de Sabinas. El operativo interinstitucional derivó en el aseguramiento de narcóticos con características propias de la metanfetamina, además de un vehículo automotor y una motocicleta.

El cateo número 16 en la Región Carbonífera

La acción fue coordinada con los tres órdenes de gobierno y contó con la participación de la Policía Municipal, bajo el mando del Comandante Rivera, así como de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía de Acción y Reacción (PAR), el Grupo de Reacción Especial (GREC), la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. La presencia de estas corporaciones refleja el esfuerzo conjunto por mantener la seguridad en la región.

Detalles confirmados

De acuerdo con el licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, el material asegurado será sometido a los análisis correspondientes para determinar su peso y confirmar su naturaleza. Los vehículos incautados quedarán bajo resguardo de las autoridades competentes como parte del proceso legal.

Impacto en la comunidad

Este cateo se suma a una serie de operativos estratégicos desplegados en la Región Carbonífera, cuyo objetivo es blindar a Coahuila frente a la delincuencia organizada. La continuidad de estas acciones evidencia un trabajo constante y coordinado entre las corporaciones de seguridad. Autoridades estatales han reiterado que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad, y que la intervención de fuerzas federales y estatales garantiza mayor efectividad en los resultados. La operación en Sabinas es un ejemplo del compromiso por mantener la tranquilidad de las familias coahuilenses.

Finalmente, se destacó que estas acciones forman parte del plan de seguridad impulsado por el Gobernador Manolo Jiménez y el Fiscal General Federico Fernández, quienes han subrayado que el blindaje de Coahuila es una estrategia permanente para preservar la paz y el bienestar de la ciudadanía.