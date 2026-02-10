Oscar Ríos Ramírez supervisa trabajos de limpieza en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Cumpliendo con las peticiones ciudadanas, el alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, supervisó los trabajos de limpieza realizados en la carretera que conecta Nueva Rosita con la Villa de San Juan de Sabinas, así como en el exterior del área de Pasta de Conchos.

Estas acciones forman parte de los compromisos de la administración municipal 2025-2027 para atender las peticiones de la población en general.

El compromiso del alcalde con la limpieza urbana

Durante el recorrido, el edil destacó que estas labores se enmarcan dentro del programa permanente de mejoramiento urbano. "Seguimos trabajando por un municipio más limpio, ordenado y digno", expresó Ríos Ramírez, al subrayar que la intención es que San Juan de Sabinas proyecte una mejor imagen y refleje el orgullo de su gente.

El alcalde explicó que se brinda mantenimiento constante para garantizar entornos más limpios. Señaló que, embellecer el municipio es fundamental, pero lo más importante es cumplirles a las personas.

"Si ellos nos solicitan limpieza, aquí estamos hoy con las cuadrillas de trabajadores sobre el bulevar, lo cual hacemos constantemente", puntualizó.

Campañas de limpieza en San Juan de Sabinas

Ríos Ramírez recordó que en el tramo comprendido entre Paso del Coyote y la Curva de San Juan se han realizado ya tres campañas de limpieza. Reconoció que las lluvias han provocado el crecimiento de la maleza, pero insistió en que es indispensable mantener la imagen urbana en condiciones óptimas para beneficio de todos.

Finalmente, el Presidente Municipal reiteró que, estas acciones reflejan el compromiso de su administración con la ciudadanía. Aseguró que se continuará trabajando de manera permanente en la limpieza y el mejoramiento de las vialidades, con el objetivo de ofrecer un municipio más ordenado y con espacios dignos para sus habitantes.