Coahuila

Investigación por maltrato animal en Melchor Múzquiz: Cendy González Valdez al frente

La autoridad policiaca reafirma su compromiso con la protección de los animales y el seguimiento a delitos de maltrato.

Por Teresa Muñoz - 13 enero, 2026 - 05:36 p.m.
      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Ministerio Público Especializado en denuncias por Maltrato Animal, bajo la dirección de la licenciada Cendy Viviana González Valdez, prepara la carpeta de investigación en torno a un caso de violencia contra una mascota donde el presunto, es un trailero habitante de la colonia Infonavit-Reforma de esta ciudad.

      La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, integra el expediente correspondiente y solicitará audiencia inicial ante un juez penal, quien valorará los datos de prueba recabados para determinar la vinculación a proceso del imputado.

       

      Cabe señalar, en Palaú se registró otro hecho reprobable, donde un individuo atacó y dio muerte a un "lomito" en un negocio situado en la zona centro.

      En ese entonces, se abrió una carpeta de investigación, el agresor fue vinculado a proceso, se le dictó prisión preventiva y posteriormente reparó los daños, recuperando su libertad.

       

      La autoridad policiaca, reiteró su compromiso con la protección de los animales y el seguimiento puntual a estos delitos.

