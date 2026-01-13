Investigación por maltrato animal en Melchor Múzquiz: Cendy González Valdez al frente

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Ministerio Público Especializado en denuncias por Maltrato Animal, bajo la dirección de la licenciada Cendy Viviana González Valdez, prepara la carpeta de investigación en torno a un caso de violencia contra una mascota donde el presunto, es un trailero habitante de la colonia Infonavit-Reforma de esta ciudad.

La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, integra el expediente correspondiente y solicitará audiencia inicial ante un juez penal, quien valorará los datos de prueba recabados para determinar la vinculación a proceso del imputado.

Cabe señalar, en Palaú se registró otro hecho reprobable, donde un individuo atacó y dio muerte a un "lomito" en un negocio situado en la zona centro.

En ese entonces, se abrió una carpeta de investigación, el agresor fue vinculado a proceso, se le dictó prisión preventiva y posteriormente reparó los daños, recuperando su libertad.

La autoridad policiaca, reiteró su compromiso con la protección de los animales y el seguimiento puntual a estos delitos.