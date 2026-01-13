Gobierno de Coahuila impulsa llegada de empresa avícola a Sabinas

SABINAS, COAH.- Con el apoyo del Gobierno de Coahuila se anunció la llegada de una empresa avícola de gran escala a Sabinas, que fortalecerá la economía de la ciudad y la región carbonífera. Este proyecto representa un paso firme hacia la diversificación productiva y la consolidación de la entidad como un polo atractivo para nuevas inversiones.

La llegada de la empresa avícola representa una inversión de 250 millones de pesos. La iniciativa contempla una inversión aproximada de 250 millones de pesos por parte de empresarios nacionales, quienes eligieron Sabinas gracias a su ubicación estratégica, la calidad de su mano de obra y el clima de seguridad y certeza que caracteriza al estado. Estos factores han sido clave para que Coahuila se mantenga como un referente nacional en estabilidad y confianza para los inversionistas.

Se generarán 400 empleos durante la construcción de la planta avícola en Sabinas. Durante la primera etapa de construcción de la planta se generarán alrededor de 400 empleos, lo que impulsará la economía local mediante la contratación de trabajadores, proveedores y servicios de la región. Posteriormente, al iniciar operaciones, se abrirán 50 empleos directos con salarios y prestaciones competitivas, beneficiando a familias de Sabinas y municipios cercanos.

El Gobierno de Coahuila ha destacado que este proyecto es resultado de la estrategia estatal para fortalecer la inversión privada y garantizar condiciones favorables para la llegada de nuevas empresas. La diversificación económica y el respaldo a sectores estratégicos forman parte de la política pública que busca ampliar las oportunidades laborales y consolidar el bienestar social en la entidad.

Con ello, se confirma que Coahuila continúa siendo un estado atractivo para el desarrollo económico, generando confianza en el sector empresarial y nuevas oportunidades para la población de la Región Carbonífera.