Xtreme Rally en Saltillo: Celebran el Día de la Mujer con actividades recreativas

SALTILLO, COAHUILA.- Este domingo asistieron cientos de saltillenses a la Ruta Recreativa, donde se promovió la salud con diferentes acciones, como la instalación de un módulo de vacunación contra el sarampión.

Desde las 8:00 de la mañana, las y los asistentes se dieron cita en el paseo dominical y accedieron de manera gratuita a esta vacuna y a otras más disponibles para la ciudadanía.

Actividades del Xtreme Rally

Asimismo, se llevó a cabo el Xtreme Rally a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en conmemoración del Día de la Mujer Mexicana, el cual contó con diferentes actividades físicas en una experiencia llena de energía, trabajo en equipo y empoderamiento.

El Xtreme Rally contó con un circuito con bicicleta, carreras de relevos y pruebas de esfuerzo, en el que participaron diferentes equipos de mujeres. Al finalizar, se llevó a cabo la rifa de una bicicleta entre las participantes.

Servicios de salud y educación

Dentro de la Ruta Recreativa también se contó con la presencia de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes realizaron actividades de proximidad para fortalecer la confianza y los lazos de colaboración con la población.

La Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo, en el que brindó servicios médicos gratuitos de detección de diabetes e hipertensión, así como recomendaciones nutrimentales; asimismo, se aplicaron vacunas antirrábicas y desparasitaciones para las mascotas.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de diferentes universidades de la ciudad para dar a conocer sus ofertas educativas entre la población.

El Instituto Electoral de Coahuila instaló un módulo con información sobre el próximo proceso electoral, además de actividades educativas para las niñas y niños que asistieron.

También se contó con un mercadito para apoyar a emprendedores locales a promocionar sus productos y servicios.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a las y los saltillenses a asistir todos los domingos a la Ruta Recreativa, que se realiza de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el bulevar Venustiano Carranza, entre las calles Baja California y Canadá.