Capacitan en manejo de la vida silvestre

SALTILLO, COAHUILA.- La Policía Ambiental, de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, fue capacitada en "Normatividad y Manejo Básico de Vida Silvestre" por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.

Dicha capacitación tiene como objetivo reforzar los conocimientos y estrategias sobre el manejo responsable de la vida silvestre para asegurar su protección.

Jessica Martínez Terrazas, titular de la Policía Ambiental de Saltillo, indicó que todo el personal del área fue capacitado como parte de su desarrollo profesional, así como del compromiso de la Comisaría de trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

"La instrucción de nuestro alcalde Javier Díaz González y del Comisionado Miguel Ángel Garza Félix es mantener actualizados los conocimientos y protocolos de actuación en la Policía Ambiental, además de fortalecer la coordinación con el Estado y la Federación", dijo Martínez Terrazas.

"La capacitación que recibimos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente es de gran importancia para nosotros, ya que nos permite seguir documentándonos sobre animales regionales, continuar protegiendo el medio ambiente, así como brindar un mejor servicio a la ciudadanía", señaló Martínez Terrazas.

Durante la capacitación se abordaron temas como el marco legal para el aprovechamiento sustentable, la caza furtiva, técnicas para el manejo seguro de fauna, manejo de especies en caso de emergencia, información biológica y medidas de seguridad, así como información sobre algunos animales de interés de la región como el oso negro americano, gato montés, venado cola blanca, pecarí, entre otros.

La Comisaría de Seguridad, a través de sus áreas especializadas, trabaja permanentemente por la seguridad de la ciudadanía, la flora y la fauna de Saltillo.