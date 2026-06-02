Localizan vehículo volcado y abandonado en la carretera Allende-Villa Unión

ALLENDE, COAH. – Un vehículo volcado y completamente abandonado fue localizado durante la madrugada del domingo sobre la carretera Allende-Villa Unión, situación que llamó la atención de automovilistas que transitaban por el lugar y reportaron el accidente a los cuerpos de emergencia.

Tras recibir el aviso, corporaciones de seguridad y auxilio se movilizaron al sitio para verificar la situación. Al llegar, encontraron la unidad siniestrada a un costado de la carretera, sin que hubiera personas en el interior o en los alrededores que pudieran identificarse como conductor o acompañantes.

Debido a que el vehículo se encontraba abandonado, hasta el momento se desconoce quién lo conducía al momento del percance y si hubo personas lesionadas como consecuencia de la volcadura. Las condiciones en que fue encontrada la unidad generaron incertidumbre sobre lo ocurrido durante el accidente.

Acciones de la autoridad

Mientras se realizaban las maniobras correspondientes, la zona permaneció resguardada para evitar riesgos a otros automovilistas. Personal de apoyo efectuó labores de abanderamiento y control del tránsito, mientras una grúa realizaba el retiro del vehículo de la carpeta asfáltica.

Investigaciones en curso

Las investigaciones continúan para determinar la identidad del propietario de la unidad y esclarecer las circunstancias que provocaron la volcadura, así como establecer si los ocupantes lograron retirarse por sus propios medios antes de la llegada de las autoridades.