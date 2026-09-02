Javier Díaz González refuerza su apoyo a la educación en Saltillo

Saltillo, Coah.- El alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, refrendó el compromiso de su gobierno con la educación al asistir a la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2026-2027 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECyTE Coahuila, así como de los centros de Educación Media Superior a Distancia, EMSaD.

En el evento, que se desarrolló en el plantel CECyTE "Joaquín Arizpe de la Maza", al sur de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González se comprometió a construir una techumbre para mejorar la infraestructura del plantel y, por ende, la preparación del alumnado.

"En Saltillo trabajamos de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo hacemos de manera coordinada y le entramos con todo a todos los temas y el de la educación es uno de los más importantes para nosotros", comentó el alcalde de la ciudad.

Díaz González agregó que la prioridad de prioridades de su gobierno es la seguridad pública y que esto trae muchos beneficios para la población, entre ellos la atracción de inversiones, mejores empleos y una mejor calidad de vida de la población.

También dijo que, a 11 meses de que inició el programa del transporte "Aquí Vamos Gratis", ya son 6.3 millones de pasajes otorgados, lo que representa un ahorro de 84 millones de pesos para las familias.

La directora general de los CECyTE Coahuila, Azucena Ramos Ramos, agradeció al alcalde Javier Díaz González por su apoyo y cercanía con este subsistema de bachillerato para beneficiar a las y los estudiantes.

"Este subsistema es el de mayor crecimiento a nivel nacional, tan solo en Coahuila contamos con 20 mil estudiantes, distribuidos en los planteles que se ubican en las diferentes regiones de la entidad", comentó Ramos Ramos.

En representación del alumnado del CECyTE Coahuila, la estudiante Celeste Molina Díaz dijo que es muy importante contar con oportunidades para aprender y desarrollarse profesionalmente.

"Hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar, es una nueva oportunidad de aprender, de convivir y de seguir capacitándonos para preparar nuestro futuro y cumplir con nuestras metas", comentó Molina Díaz.

A la ceremonia también asistió Beatriz Brondo Morales, directora de Organismos Descentralizados de Educación Media Superior, en representación de Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en Coahuila; el diputado local Álvaro Moreira Valdés; Linda Gallegos, representante de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, AIERA.

Además, el coordinador general de Mejora Coahuila, Jorge Alberto Piñones Arsuaga; el secretario general del sindicato del CECyTE EMSaD Coahuila, Moisés Zavala; la directora del CECyTE "Joaquín Arizpe de la Maza", Luisa Verónica Alvarado Rivera; así como directores, docentes y alumnos de los planteles del subsistema en esta región sureste de Coahuila.