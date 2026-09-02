Detectan posible caso de tuberculosis en Sabinas: Carlos Jiménez Villarreal

SABINAS, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 en Sabinas, doctor Carlos Jiménez Villarreal, informó que, se investiga el registro de un presunto caso de tuberculosis detectado en un anexo de la ciudad de Sabinas, por lo que se realizó el reporte correspondiente ante la Secretaría de Salud.

El funcionario informó que se estableció contacto con la persona afectada y su familia, como parte de las acciones de atención y seguimiento. Señaló que la prioridad es brindar al paciente la atención que necesite, dependiendo de los síntomas que presente.

Síntomas de tuberculosis

Entre los síntomas relacionados con esta enfermedad mencionó la sudoración excesiva y recurrente durante las noches, por lo que recomendó a la población acudir al Centro de Salud ante cualquier señal que pudiera estar relacionada con tuberculosis.

Jiménez Villarreal explicó que se cuenta con los medicamentos necesarios para el tratamiento, entre ellos cuatro antibióticos esenciales, además del apoyo de una coordinadora encargada de atender los casos relacionados con esta enfermedad.

Añadió que las personas que presenten síntomas pueden acudir a los laboratorios para que les realicen las pruebas correspondientes y obtener un diagnóstico.

Acciones de la Secretaría de Salud

También dijo, los pacientes contagiados deben utilizar cubrebocas, permanecer aislados y seguir los medicamentos indicados por el médico de cabecera.

Finalmente, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 destacó la labor de la Secretaría de Salud, al señalar que "en este gobierno la dependencia de Salud es muy noble", al referirse a la atención que se brinda a la población.

Argumentó que, se realiza ya la regulación sanitaria, sobre este caso de tal manera que, se ejecutan acciones pertinentes para determinar si es un caso positivo o negativo, y en caso que sea afirmativo se realizarán las acciones pertinentes, supervisando el lugar y, lo principal, brindar atención al paciente.