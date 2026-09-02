Exhiben en redes a conductor que habría arrastrado a un perro en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Por medio de redes sociales fue expuesto el caso de un conductor que presuntamente llevaba arrastrando a un perro, situación que generó indignación entre usuarios y presión para identificar al responsable.

De acuerdo con la información difundida, el animal habría sufrido lesiones al permanecer arrastrándose durante cierta distancia mientras el conductor continuaba su trayecto.

Indignación en redes sociales

Tras darse a conocer el caso, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir las imágenes y solicitaron que se identificara a la persona que conducía la unidad, con el objetivo de que se esclarecieran los hechos y se determinaran las posibles responsabilidades.

El caso se suma a otros señalamientos de presunto maltrato animal que han generado preocupación entre ciudadanos, quienes han insistido en la necesidad de fortalecer las acciones para prevenir y sancionar este tipo de conductas.

Acciones de la autoridad

De manera extraoficial, se presume que las autoridades ya habrían logrado identificar al conductor y que se trabaja en la integración de información para determinar si existe responsabilidad y, en su caso, establecer la sanción correspondiente.

Hasta el momento, la información se mantiene en proceso de verificación, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de confirmar los hechos y determinar las acciones legales que correspondan.