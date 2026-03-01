Jesús María Montemayor asiste a la Asamblea de la Unión Ganadera en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Jesús María Montemayor Garza, Secretario de Desarrollo Rural del estado de Coahuila, asistió como testigo de honor a la Asamblea del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Coahuila con sede en la ciudad de Piedras Negras, donde el ingeniero Homero Amezcua Villarreal rindió protesta como nuevo presidente de la organización.

El acto reunió a representantes del sector pecuario, quienes respaldaron la renovación de la mesa directiva con el objetivo de trabajar para bien de todo el sector ganadero.

Durante la ceremonia, Montemayor Garza felicitó a los integrantes del nuevo consejo y les deseó el mayor de los éxitos en esta etapa que inicia. Subrayó que la ganadería es una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de la entidad, por lo que el trabajo conjunto entre productores y autoridades resulta fundamental.

El funcionario estatal destacó que el gobierno de Coahuila mantiene un compromiso firme con el fortalecimiento del campo y la ganadería, impulsando programas de apoyo, capacitación y modernización que permitan a los productores enfrentar los retos actuales del sector.

Por su parte, Homero Amezcua Villarreal agradeció la confianza depositada en su liderazgo y aseguró que trabajará de manera cercana con los ganaderos de la región. Señaló que la prioridad será consolidar la unión gremial y promover acciones que eleven la competitividad y productividad de la actividad pecuaria.

"Sigamos trabajando juntos por el fortalecimiento de la ganadería en Coahuila", expresó Montemayor Garza, al tiempo que reiteró la disposición del gobierno estatal para acompañar a los productores en sus proyectos.

Con este llamado a la unidad, la nueva mesa directiva inicia labores con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector ganadero en la entidad, lo anterior tras el lamentable fallecimiento de Abel Ayala Flores el pasado 19 de febrero quien representaba al sector ganadero en Coahuila.

La nueva mesa directiva quedó integrada además por: el Apolinar Guajardo Falcón como secretario; David Aguirre Arredondo como tesorero y como presidente del Consejo de Vigilancia, Rodolfo Chavarría Delgado.