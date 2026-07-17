Familia de Jesús Vidal Peña solicita ayuda: desaparecido en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.-Familiares de Jesús Vidal Peña solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, luego de que permanece desaparecido desde hace aproximadamente una semana en el municipio de Múzquiz.

A través de redes sociales, difundieron una ficha con su fotografía y un mensaje en el que piden compartir la información para ampliar su búsqueda, al señalar que hasta el momento no tienen noticias sobre su ubicación.

En la publicación, la familia expresó su preocupación por la desaparición del joven y pidió a cualquier persona que cuente con información comunicarse con su tía, María Peña, al teléfono 864 116 2429.

En el mensaje se expresa lo siguiente: Buenas noches, espero me puedan ayudar a compartir y poder encontrar a mi sobrino Jesús Vidal Peña, quien se encuentra desaparecido.

No sabemos nada de él desde hace una semana. Cualquier información pueden comunicarse con su tía María Peña, que está preocupada por él. Espero me puedan ayudar. Muchas gracias", señala el mensaje difundido en redes sociales.

La búsqueda de Jesús Vidal Peña

Hasta el momento, la familia no ha informado mayores detalles sobre las circunstancias de la desaparición ni el lugar donde fue visto por última vez, por lo que se continúa solicitando el apoyo de la población para obtener información que contribuya a localizarlo.