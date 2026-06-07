Capturan a agresores de Jorge N tras ataque en colonia Occidental

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un ciudadano muzquense resultó herido luego de que una mujer y un hombre irrumpieran en su domicilio ubicado en la colonia Occidental, donde lo atacaron con un machete.

Estos hechos fueron confirmados por el delegado de la Fiscalía en la Carbonífera, Lic., Diego Garduño Guzmán, cabe hacer mención, la situación se registró en un inmueble situado sobre la calle Elizardo Gutiérrez, generando alarma entre los vecinos del sector que fueron testigos oculares de lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado de nombre Jorge N de 37 años de edad, sufrió lesiones en uno de los brazos y en la pierna, por lo que fue auxiliado de inmediato por sus padres, quienes lo trasladaron al hospital más cercano para recibir atención médica urgente.

Los responsables del ataque emprendieron la huida tras cometer la agresión, sin embargo, fue capturados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y judicializados.

La violencia con la que actuaron puso en riesgo la vida del agraviado, lo que ha generado preocupación en la comunidad, esperando se haga justicia al ciudadano.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes al lugar de los hechos y recomendaron al afectado denunciar los hechos.

Finalmente, se destacó que este tipo de hechos refuerzan la necesidad de mantener vigilancia constante en los sectores de la ciudad, a fin de garantizar la seguridad de los habitantes y evitar que situaciones similares pongan en riesgo la integridad de la población.