Joven mecánico sufre probable fractura tras caída en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– Con probable fractura en una de sus extremidades inferiores resultó un joven de oficio mecánico, luego de caer aparatosamente de su bicicleta en hechos ocurridos en el barrio El Alto de esta ciudad.

El afectado fue identificado como Jonathan N, de 19 años de edad, con domicilio en la calle Anacuas número 605, quien relató que se dirigía a una tienda de conveniencia cuando ocurrió el percance.

De acuerdo con su testimonio, al dar vuelta en la intersección de las calles Niños Héroes y Aviñas, no logró observar una piedra de gran tamaño que se encontraba en el camino.

Al impactarse contra ella, perdió el control de la bicicleta y cayó al suelo, golpeándose fuertemente la pierna izquierda contra el peñasco.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato al lugar de los hechos, donde brindaron atención prehospitalaria al joven lesionado.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" para su valoración médica, donde se determinaría la gravedad de la lesión.

Acciones de la autoridad

La situación generó preocupación entre vecinos del sector, quienes señalaron la necesidad de mantener las calles libres de obstáculos que representen un riesgo para peatones y ciclistas.