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Coahuila

Carlos Robles Loustaunau critica omisión de paridad de género en Plan B de Morena

El diputado del PRI, Carlos Robles Loustaunau, alerta sobre retroceso en derechos de las mujeres por falta de equidad en propuesta de reforma electoral de Morena.

Hilda Sevilla
Por Hilda Sevilla - 18 marzo, 2026 - 07:18 p.m.
Carlos Robles Loustaunau critica omisión de paridad de género en Plan B de Morena
El diputado del PRI, Carlos Robles Loustaunau.

SALTILLO, COAH.- El diputado del PRI, Carlos Robles Loustaunau expresó su desacuerdo con el denominado Plan B de la reforma electoral promovido por Morena, al considerar que deja de lado un aspecto fundamental como lo es la paridad de género.

El también dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila advirtió que esta omisión podría significar un retroceso en los avances logrados por las mujeres en la vida política del país. A su juicio, la iniciativa carece de medidas concretas que fortalezcan la equidad, lo que pone en riesgo derechos que han sido conquistados a lo largo de los años.

¿Qué declaró Carlos Robles Loustaunau sobre el Plan B?

En relación con otros planteamientos de la propuesta, como la disminución de recursos y la reducción de integrantes en cabildos y congresos, el legislador señaló que estas condiciones no corresponden a la realidad de Coahuila, donde, afirmó, se mantiene un esquema de austeridad.

Asimismo, sugirió que dichas medidas podrían estar dirigidas principalmente a entidades gobernadas por Morena, al sostener que el Congreso local no presenta los niveles de gasto que se buscan corregir con la reforma.

¿Cómo defiende el PRI la participación política de las mujeres?

Robles Loustaunau defendió el papel de su partido en la promoción de la participación política de las mujeres, al destacar que actualmente el Congreso de Coahuila cuenta con mayoría femenina, además de avances en la integración paritaria de gobiernos municipales.

Finalmente, reiteró que el PRI ha impulsado históricamente los derechos políticos de las mujeres, por lo que consideró que cualquier reforma que no contemple este enfoque representa un retroceso en materia democrática.

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Robles Loustaunau defendió el papel de su partido en la promoción de la participación política de las mujeres.

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