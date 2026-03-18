Refuerzan vigilancia en Ciudad Deportiva de Saltillo tras pelea

SALTILLO, COAHUILA.- Luego de la pelea campal registrada el pasado domingo en la Ciudad Deportiva, familias que acuden regularmente al lugar solicitaron a las autoridades reforzar la vigilancia y mantener presencia constante, especialmente durante los fines de semana.

¿Qué ocurrió en la Ciudad Deportiva?

Usuarios del espacio señalaron que, aunque entre semana el ambiente suele ser tranquilo, la situación cambia considerablemente cuando aumenta la afluencia de visitantes. "Entre semana está tranquilo, yo vengo diario a hacer ejercicio y todo bien, pero sí me ha tocado venir en fines de semana y está muy lleno y no hay vigilancia o alguien que ponga el orden cuando el ambiente se pone tenso", comentó Arely Sánchez.

Demandas de seguridad por parte de los usuarios

Padres de familia coincidieron en que desde hace tiempo se ha descuidado la seguridad en este sitio, el cual opera de martes a domingo y es utilizado por niños, jóvenes y adultos para diversas disciplinas deportivas y actividades recreativas.

Ante esta situación, consideraron urgente reforzar la presencia de elementos de seguridad para prevenir incidentes como el ocurrido recientemente, y garantizar que este espacio continúe siendo un lugar seguro para la convivencia familiar.