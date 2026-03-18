Padres de familia cierran escuela en Frontera: exigen intendente

FRONTERA, COAHUILA.- Padres de familia de la escuela primaria "José Vasconcelos", ubicada en la colonia Industrial, cerraron el plantel la mañana de este miércoles para exigir la asignación de un intendente, luego de más de un año sin contar con este servicio.

Fue alrededor de las 08:00 horas cuando madres de familia colocaron candados en el acceso principal del plantel, impidiendo el ingreso de alumnos y docentes, como medida de presión para obtener una respuesta por parte de las autoridades educativas.

La presidenta de la sociedad de padres de familia, Paola Soto, explicó que desde hace más de un año la persona encargada de la intendencia solicitó incapacidad y no regresó, lo que ha derivado en condiciones insalubres, principalmente en los sanitarios.

Señaló que las conexiones de los baños se encuentran en mal estado y la falta de limpieza ha provocado que los alumnos eviten utilizarlos, lo que podría generar problemas de salud.

"Nosotros hemos apoyado con las labores de limpieza, pero eso no es suficiente y requerimos de un intendente. No queremos afectar a los alumnos ni a los docentes, solamente queremos una solución al problema", expresó.

Debido a esta situación, alrededor de 200 estudiantes se quedaron sin clases.

Al lugar acudió el director de Servicios Educativos Regionales, Abraham Segundo, quien informó a los inconformes que será este jueves cuando se asigne a una persona para cubrir el puesto de intendencia.

Sin embargo, los padres de familia se mantienen firmes en su decisión de no reabrir el plantel hasta que la solución sea concreta, ya que anteriormente habían entregado un oficio respaldado por la mayoría de los tutores, sin obtener resultados, por lo que temen que nuevamente se trate de promesas sin cumplir.