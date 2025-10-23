Paulina, estudiante de la Normal de Monclova, en lucha por su vida

Monclova, Coahuila.- La gravedad de la situación de Paulina, alumna de la Escuela Normal de Monclova, se ha confirmado. Familiares directos de la joven informaron que Paulina se encuentra en una batalla crítica contra el Dengue Hemorrágico, lo que ha provocado su rápido deterioro de salud.

La madre de Paulina confirmó el diagnóstico, un tipo de dengue severo y potencialmente mortal que requiere una atención médica intensiva y un suministro constante de hemoderivados.

Debido a estas graves complicaciones, la joven se encuentra intubada y en estado crítico, luchando por su vida.

El estado de salud de Paulina llevó a la Escuela Normal de Monclova a emitir un dramático llamado a la comunidad, solicitando un apoyo masivo. A través de sus redes sociales, la institución comunicó la urgencia:

"Buscamos más donantes para Paulina, ella no reacciona, está grave y necesita muchas unidades. Necesitamos de personas que vengan con la disposición, en el horario adecuado, y los requisitos necesarios."

La alta demanda de unidades de sangre es esencial para estabilizar el estado de Paulina frente a las complicaciones del Dengue Hemorrágico.

La familia, en coordinación con la escuela, hace un llamado urgente a la solidaridad de la población de Monclova y la región para que acudan a donar sangre y así asegurar que Paulina tenga las mejores posibilidades de recuperación.