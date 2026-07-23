Rocky conmueve a la sociedad y llama a la acción

NUEVA ROSITA, COAH.- El caso de Rocky, lomito que murió a consecuencia del maltrato al que fue sometido en la ciudad de Saltillo, ha generado indignación dentro y fuera de Coahuila, además de reavivar el llamado de activistas y especialistas para fortalecer el respeto a la vida y sancionar la crueldad contra los animales, señaló la doctora Lorena Patricia Sáenz Menchaca.

"Nos falta mucho por hacer, sobre todo respetar la vida, puesto que el grado de violencia que un ser humano puede emplear sobre un ser sintiente es lamentable", expresó la especialista al referirse al caso que, dijo, ha conmocionado a la sociedad coahuilense y ha trascendido a nivel nacional, donde organizaciones y fundaciones dedicadas a la protección animal hoy exigen justicia.

Sáenz Menchaca consideró que la violencia suele originarse en el entorno familiar y advirtió que, cuando los menores crecen en ambientes violentos, pueden normalizar estas conductas, lo que ha quedado reflejado en otros casos de agresiones contra animales cometidas por niños y adolescentes.

Respecto a la mujer señalada como presunta responsable de las agresiones contra Rocky, opinó que deberá enfrentar las consecuencias emocionales de sus actos.

Explicó que, reacciones impulsivas asociadas a emociones como la ira, la rabia o la cólera pueden derivar en hechos extremos, cuyos efectos trascienden el momento en que ocurren. Añadió que, independientemente de las acciones de reconocimiento que pudieran realizarse en memoria de Rocky, por ejemplo edificar una estatua en su nombre, el caso marcará un antes y un después para la presunta responsable, al haber quedado expuesta ante la opinión pública por un hecho que provocó una amplia condena social.

La especialista calificó el tema como altamente sensible y señaló que la ciudadanía ha manifestado su solidaridad con los animales y su exigencia de justicia.

Asimismo, destacó que, la actuación de la Fiscalía será determinante en este caso y reiteró que, aún existen importantes retos en materia de respeto a la vida y combate a las distintas formas de violencia en la sociedad.