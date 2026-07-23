Laura Jiménez arranca construcción de puente en Múzquiz: mejorará movilidad

Múzquiz, Coah.- Con el compromiso de seguir impulsando obras que mejoren la movilidad y la seguridad de las familias, la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez dio el banderazo de arranque a la construcción del puente vehicular ubicado sobre la calle Elizardo Gutiérrez, entre las calles Xicoténcatl y Vicente Guerrero, una obra que beneficiará directamente a las familias de los barrios El Pescadito y La Ford.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal destacó que esta obra representa una respuesta a una de las principales necesidades de las y los vecinos del sector, quienes durante años solicitaron una solución que garantizara un cruce más seguro y funcional. "Cada obra que ponemos en marcha representa un paso más hacia un municipio con mejores oportunidades y una mejor calidad de vida para nuestras familias. Ese es el compromiso que asumimos y que seguimos cumpliendo con acciones concretas", expresó la alcaldesa.

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, por la coordinación permanente para seguir llevando infraestructura y desarrollo a Múzquiz.

De acuerdo con la ficha técnica presentada por el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Ing. Elmer Rocha García, el proyecto contempla la demolición de la estructura existente, limpieza, trazo y nivelación del terreno, excavaciones para la cimentación, construcción de zapatas corridas y muros de concreto reforzado, así como la construcción del firme y la losa del puente, además del relleno y compactación de los accesos para garantizar un tránsito vehicular seguro.

En representación de las familias beneficiadas, una vecina de La Ford agradeció a la alcaldesa por hacer realidad una petición que durante años permaneció pendiente. Señaló que quienes viven en este sector conocían las condiciones en las que se encontraba el puente y la preocupación que representaba para las familias que diariamente lo utilizaban. Destacó que el inicio de la obra brinda tranquilidad a los habitantes, ya que permitirá contar con un cruce más seguro y mejores condiciones para transitar, además de reconocer que el Gobierno Municipal escuchó las necesidades de la ciudadanía y respondió con hechos.

En el arranque de la obra estuvieron presentes el Ing. Elmer Rocha García, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora Coahuila; el responsable de la obra, Óscar López; la señora Ofilia Álvarez; integrantes del Honorable Cabildo, así como funcionarios municipales y vecinos de los barrios El Pescadito y La Ford.

Con obras que responden a las necesidades de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Múzquiz 2025-2027 continúa trabajando para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias, porque en Múzquiz lo hacemos en grande.