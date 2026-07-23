Daños en Sabinas por tromba: caen árboles y postes en diversas colonias

SABINAS, COAH.- La fuerte tromba acompañada de lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento ocasionó diversos daños materiales en distintos sectores del municipio de Sabinas durante la tarde del Jueves.

Las afectaciones incluyeron la caída de árboles, postes, transformadores, cables eléctricos y techos, además de interrupciones en el suministro de energía.

Las primeras afectaciones se reportaron a las 2:53 de la tarde con la caída de un árbol en las instalaciones de la Fiscalía. Minutos después, a las 3:07, se registró la caída de un poste y un transformador en la calle Guadalupe Victoria, en la colonia Mimbre.

Entre las 3:35 y las 4:03 de la tarde se atendieron nuevos reportes por la caída de un árbol en la colonia Infonavit, sobre la calle Río Mississippi y la plaza del sector; el colapso de una farola y una lámpara en la colonia San Antonio; un poste con riesgo de colapso en la colonia Atenas I, así como otro árbol caído en la calle Luis Pasteur, en la colonia Mimbre. También se informó del desprendimiento de un techo en la colonia San Antonio.

Cerca de las 16:49 horas se reportaron cables eléctricos derribados en la calle José Flores Arizpe, en la colonia Fundadores. Minutos más tarde, habitantes de los sectores América 4 y Héroes, en la colonia Sarabia, reportaron interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

Así mismo reportaron daños estructurales en el sector Lázaro Cárdenas, donde colapsaron dos techos y fue derribada una barda.

Además, se reportaron afectaciones en viviendas del programa Casas del Bienestar, en el Centro de Rehabilitación Emanuel, ubicado en la colonia El Mimbre, y en un área cercana a la planta tratadora de agua de la colonia San Antonio.

De manera preliminar, las autoridades contabilizaron tres árboles caídos, un poste y un transformador derribados, un poste con riesgo de colapso, una farola colapsada, una lámpara caída, cables eléctricos derribados, interrupciones del servicio de energía en diversos sectores, cuatro techos afectados —dos de ellos colapsados—, una barda derribada y daños en instalaciones y viviendas.