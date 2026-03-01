San Juan de Sabinas se prepara para el Día de la Familia con evento regional

NUEVA ROSITA, COAH.- La Villa de San Juan de Sabinas se prepara para celebrar el Día de la Familia con un evento regional que busca reunir a cientos de habitantes de la Región Carbonífera.

La licenciada Karina Ríos Ornelas, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, extendió una invitación abierta a todas las familias para participar en esta jornada que tendrá como sede dicha comunidad.

La celebración contará con la presencia de la ingeniera Liliana Salinas, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, quien presidirá el evento este día 1 de marzo.

Ríos Ornelas expresó su entusiasmo por el hecho de que San Juan de Sabinas haya sido elegido como sede regional, destacando la importancia de fortalecer los lazos familiares en un ambiente de convivencia y alegría.

Las actividades comenzarán a partir de las 13:00 horas en la plaza principal de la Villa. Todo será completamente gratuito y se ofrecerán múltiples sorpresas para los asistentes, entre ellas, juegos dinámicos diseñados para que padres, hijos y familiares participen juntos, fomentando la unión y el disfrute colectivo.

El DIF Municipal subrayó que la esencia de este festejo es brindar un espacio donde los niños y niñas puedan compartir momentos especiales con sus padres y hermanos, fortaleciendo así los valores de integración y solidaridad familiar, la jornada promete ser una experiencia inolvidable para quienes acudan.

Finalmente, Karina Ríos Ornelas reiteró su llamado a los habitantes de San Juan de Sabinas y de toda la Región Carbonífera para que se sumen a esta celebración.

"Queremos que cada familia viva este día con entusiasmo y alegría, porque la unión familiar es el corazón de nuestra comunidad", expresó.